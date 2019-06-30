Antalya'nın sahillerinde boş yer yok

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece ölçülürken nem ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Bazı tatilcilerin sahil bandında çadır kurdukları görüldü. Bazı tatilciler aileleriyle birlikte denizde serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

ÇOCUKLAR DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Sahil kıyısında kurulan dev su oyuncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Çocuklar su oyuncağı içine girerek hem serinledi hem de eğlenmenin keyfini sürdü.