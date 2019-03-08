Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

2018'in aynı dönemine göre Antalya'ya gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 54'lük artış yaşandı. Sadece Şubat ayında Antalya'ya gelen yabancı sayısı 152 bin olarak gerçekleşti. Bu, Şubat ayı için rekor gösterge oldu.Antalya'ya gelen turistlerin başında Alman ve Ruslar geliyor. Özellikle Şubat ayı rekorunu yüzde 80'lik artışla Rus turistler kırdı. Kış mevsiminin son ayında Antalya'ya 31 bin 500 Rus turist geldi.

RUSLARDAN ÇOK ALMANLAR ÖNE ÇIKTI

Gelen turist sayısında Rusların önünde sadece Almanlar bulunuyor. Şubat ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısı, yüzde 49'luk artışla 44 bin olarak gerçekleşti.

Toplamda, bu yılın Ocak-Şubat ayında Antalya'ya 73 bin 510 Alman ve 68 bin 386 Rus turist geldi.

Eskiden 'ölü' olarak adlandırılan kış mevsiminde, Alman ve Rus turist sayısında meydana gelen rekor artış yaz aylarında da göstergelerin yüksek olacağı yönünde büyük umutlar verdiği ifade edildi.