Antalya'ya mayıs ayında turist bereketi

Turist sayılarında bu yıl üst üste rekorların kırıldığı Antalya, mayıs ayını yeni rekorlarla kapattı. Tarihinin en yüksek gün rekorunun kırıldığı 25 Mayıs günü 76 binin üzerinde turist ağırlayan kent, 27 Mayıs itibariyle de 3 milyon 53 bin kişiye ulaşarak, ilk defa mayısta 3 milyon rakamını aştı.

Antalya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, 1-31 Mayıs tarihleri arasında kente gelen turist sayısı 1 milyon 748 bin 214 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.36'lık artış gerçekleşti. 1 Ocak- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde ise geçen yıla göre yüzde 18'lik artış yaşanırken, turist sayısı ise 3 milyon 309 bin 157 kişi oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Antalya Havalimanı ile Gazipaşa- Alanya Havalimanı aracılığıyla gelen turist sayılarındaki artışlar sektörde sevinçle karşılandı. Beş aylık dönemde gelen toplam turist sayısı içerisinde ilk sırada Ruslar yer alıyor. Toplam turist sayısında yaklaşık yüzde 40'a sahip Rusya Federasyonu'ndan geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19.5'lik artışla 1 milyon 246 bin 757 turist geldi. 2018'in beş aylık dönemine göre Rus turist sayısı 204 bin kişi arttı.

ALMANYA İKİNCİ

İkinci sırada ise yüzde 19.6'lık payla Almanya bulunuyor. Almanya'dan yüzde 13.2'lik artışla 617 bin 354 turist geldi. Üçüncü sırada yüzde 6 paya sahip İngiltere'den yüzde 31'lik artışla 192 bin 267 kişi geldi. Sırasıyla en çok turist gönderen diğer ülkeler ise şöyle:

Ukrayna yüzde 5 artış, 164 bin kişi. Hollanda yüzde 16 artış, 133 bin 956. Polonya yüzde 50 artış, 109 bin 603 kişi. Litvanya yüzde 28 artış 62 bin 624 kişi. Belçika yüzde 15 artış, 46 bin 667. İsrail yüzde 12 düşüş, 41 bin 435 kişi. Danimarka yüzde 6 artış 40 bin 495 kişi.

MAYISIN LİDERİ RUSLAR

Mayıs ayında da en çok turistin geldiği ülke Rusya Federasyonu oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.6'lık artışla Rusya'dan 805 bin 40 Rus geldi. Rusların mayıstaki toplam payı yüzde 47 olarak gerçekleşti. İkinci sırada da yüzde 15'lik payla Almanlar yer alıyor. Almanya'dan mayıs ayında gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 3.45 oranında geriledi. Bu ayda 257 bin 395 Alman turist geldi. Üçüncü sırada ise yüzde 7.4'lük payla Ukrayna geliyor. Ukrayna'dan gelen turist sayısında geçen seneye göre çok küçük bir artış gerçekleşirken, turist sayısı 126 bin 685 kişi oldu.

İLK 10 ÜLKEDE SON DURUM

Sırasıyla mayıs ayında en çok turistin geldiği ilk 10 ülke şöyle devam etti:

İngiltere yüzde 16 artış, 90 bin 510 kişi. Polonya yüzde 39.5 artış, 59 bin 667 kişi. Hollanda yüzde 5.7 düşüş, 50 bin 660 kişi. Litvanya yüzde 18 artış, 34 bin 630 kişi. Beyaz Rusya yüzde 1.6 artış, 26 bin 575 kişi. İsveç yüzde 32 artış, 24 bin 227 kişi. Kazakistan yüzde 13 düşüş, 20 bin 635 kişi.









