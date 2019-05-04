Antalya'ya yağan kar 2,5 metreyi aştı

Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla evler beyaz örtünün altında kaldı.

CAMİNİN MİNARESİ DE KARLA KAPLANDI

Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile 2 Mayıs tarihinde çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı.

Fotoğraflarda özellikle yaylada bulunan cami dikkat çekti. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın Alanya Fethine giderken cuma namazı kıldığı iddia edilen ve 1990 yılında yaylada bulunan vatandaşlar tarafından restore edilerek yeniden yapılan caminin büyük bölümü kar altında kaldığı görüldü.