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Antarktika’da kıtaların en derin noktası bulundu

Dünyadaki kıtaların en derin noktası, Antarktika’nın doğusunda yer alan Denman buzulunun altında keşfedildi.

İHA | 14.12.2019 - 08:10..
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Radar ve uydu görüntüleri kullanılarak keşfedilen buz dolu kanyonun, deniz seviyesinden 3.5 kilometre derinde yer aldığı belirtildi. Keşfedilen kanyonun ardından California Irvine Üniversitesinden araştırmacılar, beyaz kıta Antarktika’nın daha önce görülmemiş ayrıntılarıyla yeni bir harita ortaya çıkardı.

Antarktika’da kıtaların en derin noktası bulundu

Antarktika’da kıtaların en derin noktası bulundu

20 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDE, 100 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Buz dolu kanyonun 20 kilometre genişliğinde, 100 kilometre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Haritayla ilgili bilgi veren ve 6 yıl boyunca projede çalışan Dr. Mathieu Morlighem, "Bu, şüphesiz Antarktika’nın buz tabakasının altında kalanların en doğru portresi" ifadelerini kullandı.

Antarktika’da kıtaların en derin noktası bulundu

BedMachine Antarctica adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların Nature Geoscience dergisinde yayınlanacağı kaydedildi.

Kanyonun özelliklerinin, kutupların güneyinde gelecekte göstereceği değişikleri anlama konusunda da kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

ÖLÜ DENİZ KIYISINDAN 8 KAT DAHA DERİN

Bugüne kadar kara üzerinde bilinen en derin nokta, Ürdün-İsrail sınırındaki Ölü Deniz'in kıyısıydı.

O nokta denizin 413 metre altında. Antarktika'daki vadi ise bundan 8 kat daha derin.

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