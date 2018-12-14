Antarktika'daki araştırma merkezinde iki kişi ölü bulundu

Antarktika'daki bilimsel veri araştırma merkezinden iki teknisyen, istasyonun yakınında bir radyo vericisine güç sağlayan jeneratör binasının, yangın söndürme sisteminin rutin bakımını yapmak üzere, 12 Aralık'ta yola koyuldu. İki teknisyen zamanında geri dönmediği için bir helikopter kontrol amaçlı havalandı ve teknisyenleri bilinçlerini kaybetmiş bir şekilde buldu.

Binadan dumanlar yükseldiğini gören ekip, büyük şaşkınlık yaşadı. Teknisyenlerden biri olay yerinde can verirken, diğeri yakınlardaki bir kliniğe götürüldükten sonra öldü.

ARAŞTIRMA MERKEZİ

McMurdo İstasyonu'nda meydana gelen bu olay hakkında, araştırmalar sürüyor. Buranın sadece buzlarla kaplı olduğunu düşünebilirsiniz ama bu bilim merkezi, 3 hava alanı, liman, helikopter pisti ve 100'den fazla binaya sahip hareketli bir merkez.



