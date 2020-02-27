taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1608
Euro
6.7246
Altın
1648.4
Borsa
115171.27
Gram Altın
326.584
Bitcoin
53660.43

Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar

NASA, yayınladığı fotoğraflar ile Antartktika'daki buzul erimelerinin etkisini gösterdi.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 06:06..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’da bulunan Eagle Adasındaki buzul erimesinin yarattığı etkiyi yayınladığı fotoğraflar ile gözler önüne serdi.

YÜZDE 20 ERİDİ

Adadaki değişimi ortaya çıkaran fotoğraflar, Landsat-8 uydusunun donatıldığı Operational Land Imager uzaktan algılama cihazı tarafından 4-13 Şubat günler arasında yapıldı.

Antarktika’da Eagle Adasındaki buz örtüsü 10 günde 10 santim, yani yüzde 20 eridi.

ANTARTKTİKA TERMOMETRELER 20.7 DERECEYİ GÖSTERMİŞTİ

Antarktika Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Esperanza bilimsel araştırma üssünde 15 Şubat günü en yüksek sıcaklık kaydedilmişti, termometreler 20.7 dereceyi göstermişti.

Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar

İlginizi Çekebilir
Filipinler'de 200 çift dünyaevine maskeyle girdi
Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, Filipinler'de çiftleri önlem almaya zorladı.
Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor
Gençliğinde hayalini kurduğu çay ocağını işletmenin mutluluğunu yaşayan kadın, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı" dedi.
Bitlis'te demir ve tahtadan kayak takımı yapan çocuklar
İmkansızlığın getirmiş olduğu zorlukları, yetenek ve azimleri ile aşmaya çalışan öğrenciler, demir ve tahta parçasıyla yeteneklerini sergiliyor.
Yaşamaz denilen kızını 5 ülkeye götürdü
Kocaeli’de dünyaya gelen kız çocuğu için doktorlar yaşamaz dedi, ancak annesi pes etmedi. 5 ülke 30'dan fazla şehir gezen beyin anomalisi hastası genç kız, 21 yaşında hayata veda etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
531
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
32
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
1
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
Suriye sınırına 400 komanda sevk edildi
12
Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu
Kahramanmaraş’ta çaya düşen baba ve oğlu kayboldu
1
İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu
İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu
5
Koronavirüs Pakistan ve Kuzey Makedonya'ya sıçradı
Koronavirüs Pakistan ve Kuzey Makedonya'ya sıçradı
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir