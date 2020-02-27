Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’da bulunan Eagle Adasındaki buzul erimesinin yarattığı etkiyi yayınladığı fotoğraflar ile gözler önüne serdi.
YÜZDE 20 ERİDİ
Adadaki değişimi ortaya çıkaran fotoğraflar, Landsat-8 uydusunun donatıldığı Operational Land Imager uzaktan algılama cihazı tarafından 4-13 Şubat günler arasında yapıldı.
Antarktika’da Eagle Adasındaki buz örtüsü 10 günde 10 santim, yani yüzde 20 eridi.
ANTARTKTİKA TERMOMETRELER 20.7 DERECEYİ GÖSTERMİŞTİ
Antarktika Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Esperanza bilimsel araştırma üssünde 15 Şubat günü en yüksek sıcaklık kaydedilmişti, termometreler 20.7 dereceyi göstermişti.