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Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

Antarktika'da bilim araştırması yapan Türk bilim insanları yurda dönüş yaptılar.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 23:06..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne çıkan Türk ekibiyle görüşmesinde "Başarılı bir seyahat oldu. Geçici üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Bakan Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden dönen Türk ekibini görüntülü arayıp görüştü.

Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

"HEM GURURLANDIRDILAR HEM DE HEYECANLANDIRDILAR"

Ekibi kutlayan Varank, "Biz de hem gururla hem de heyecanla izledik. Sanırım tüm Türkiye de izledi. Bu sene yabancı basın da sizlerle ilgilendi. Başarılı bir seyahat oldu. Geçici üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a teşekkür etti.

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