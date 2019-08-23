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Antep fıstığının kilosu 50 liraya satılıyor

Geçtiğimiz yıl fiyatı 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş antep fıstığı, bu sene cep yakıyor.

İHA | 23.08.2019 - 10:27..
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Fıstık üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip Gaziantep ve Şanlıurfa’da fıstık hasadı devam ederken, bu yıl üreticiler beklentilere rağmen rekolte ve fiyatlardan dolayı sezondan memnun olsa da tüketiciler, fiyatları yüksek buluyor.

Antep fıstığının kilosu 50 liraya satılıyor

40 - 50 LİRAYA SATILIYOR

Havaların sıcak olmasından dolayı bu yıl da sezona geç giriş yapan taze Antep fıstığının kilosu, 40 ile 50 lira arasından satılıyor.

Geçen yıl fiyatı 15 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı fiyatının yüksekliği ise rekolte düşüklüğüne bağlanıyor.

Antep fıstığının kilosu 50 liraya satılıyor

"ŞU AN FİYATLAR PAHALI"

Antep fıstığı satın alan Durdana Çelik, “Benden çok kızım mutlu oldu. Kızım yurt dışında, ben ona fıstık paketleyip göndereceğim. Fıstığın kilogramı 40 liraymış. Çok seviyoruz fıstığı, görünce mutlu olduk.” dedi.

21 yıldır kuruyemiş satan Oğuzhan Aksoy ise, “Şu an daha fiyatlar pahalı. 80 liradan başladı, şu an 40 liraya düştü. Alacak vatandaş yarım kilogram en fazla alabiliyor.” diye konuştu.

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