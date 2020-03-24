Anti aging nedir

Yaşlanmanın belirtilerinden kırışıklık, yüzde çizgiler ve sarkmaların önüne geçilmesini olumlu yönde etkileyen cilt yenileyici, yaşlanma karşıtı bir faktördür.

ANTİ AGİNG AMACI NEDİR

Genel olarak cilt ürünleriyle anti aging etkisinden fayda görülsede, doğal yöntemlerle de cilt dokusu yenilenebilir, hormanal düzensizlikleri dengeleyebilir ve yaşlanma sonrası hastalıkların önüne geçilebilir.

BAKIM ÜRÜNLERİ Mİ DOĞAL YÖNTEMLER Mİ

Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey…

Hangisini kullanmak size kolay geliyorsa onu uygulayabilirsiniz.

Bana kalırsa doğal ürünler her zaman önde gelir fakat cilt bakım ürünleri de anti aging etkisinde önemli bir durum.

Her insanın cilt tipi farklıdır ve kimlikte yazan yaşımızla cilt yaşımız aynı olmayabilir. Bu nedenle cildi gençleştirmek için ve yenilemek için anti aging diğer adıyla yaşlanma karşıtı ürünler vitaminler, serumlar da kullanılmalıdır.

YAŞLILIK

Erkek kadın kim varsa yaşlılık denildiğinde bir tuhaf oluyor.

Kimse kolay kolay yaşlanmak istemiyor ve bu durumun önüne geçebilmek için her şeyi yapıyor.

Kimileri estetik, dolgu yaptırırken kimileri de cilt bakım ürünleriyle bu olayı engellemeye çalışıyor fakat unutmamamız gereken bir konu var…

Ne yaparsak yapalım bir gün elbet yaşlanacağız. Tabi ki sağlıklı bir vücuda güzel bir cilde sahip olabiliriz. O yüzden sağlıklı beslenip, sporu hayatımızdan eksik etmemeliyiz.

ANTİ AGİNG KREMLER

Doğal yöntemleri aşağıda belirteceğim, fakat doğal yöntemlerin dışında anti aging kremlerden de bahsetmek istiyorum.

Anti aging kremler günlük bakımımızda önemli bir yere sahip. Eğer daha dinç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek istiyorsak bu kremlerden faydalanabiliriz.

Sıvı bir yapıya sahip olan bu kremler, cilt ile kolay temas sağlar ve emilim rahatça gerçekleşebilir.

Cildimiz daha genç görünürken, nem dengesi sağlanır ve ışıl ışıl bir yüzümüz olabilir.

Kırışıkların görüntüsü azalır ve cilt yenilenir. Fakat bunlardan önce yüzümüzü iyi tanımalı ve uygun ürünleri kullanmalıyız. Düzenli olarak bakımlarınızı gerçekleştirirseniz faydasını göreceksinizdir.

KREMLER DIŞINDA NELERLE DESTEKLEYEBİLİRİZ

Kaliteli yaşam..

Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, mutluluk, iş hayatı sosyal çevre derken biraz zor ama tamamen sizin elinizde olan bir şey.

Öncelikle doktor kontrolü altında tüm bunları gerçekleştirirseniz daha sağlıklı olacaktır.

Çünkü kimi insan kremlerin veya doğal yöntemlerin dışında yaşlanmanın önüne geçmek için kendilerini ufak dokunuşlar denilen ki bana göre büyük oranda değişim sağlayan estetik müdahaleler ve dolgu gibi işlemlerle güzellik uzmanlarına ve doktorlara bırakmak isteyebilir.

Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız öyle olsun bazı şeyler…

Ama sağlığınızı kesinlikle ihmal etmeyin. Yaşlanmanın önüne geçmek mümkün değildir fakat fiziksel olarak çözüm yolları bulunabilir.

DOĞAL BESİNLER

Salatalık, yeşil çay, doğal zeytinyağı, avokado, aloe vera, portakal anti aging etkisi sağlayan besin ürünleridir.

Yeşil çay, kırışıklıkları önlemede ve hücre yenilemede önemli bir bitkidir.

Zeytinyağı, B ve D vitaminleri yönünden zengin olup, sadece yeni kırışıklıkların oluşmasını önlemekle kalmayıp mevcut olanların ilerlemesini de durdurur.

Bir kaşık zeytinyağını bir kaşık limon ile karıştırıp yüzünüze uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Salatalık, magnezyum, potasyum, A ve E vitamini bakımından zengindir. Kan dolaşımına ve iyileşme süreçlerine faydası sayesinde göz çevresindeki kırışıklıkların azalmasını ve parlak bir cilde sahip olunmasını sağlar.

Bir kaç damla bal ile salatalık suyunu karıştırarak dinlendirici ve nemlendirici bir yüz maskesi elde edebilirsiniz.

Cildiniz sizin elinizde, ona güzel ve sağlıklı bakmayı unutmayın…



