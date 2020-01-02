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Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

İzmir'de 2 bin 600 yıllık olduğu belirlenen ve Neonteikhos Antik Kenti'ne giden tarihi yolun korunması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, köprü yapılmasına karar verildi.

DHA | 02.01.2020 - 09:06..
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İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımı, önemli bir tarihi kalıntının da gün yüzüne çıkmasını sağladı.

YOL KALDIRILDI

Otoyol güzergahının, Menemen ilçesine bağlı Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, ortak bir proje hazırladı. Çevredeki vatandaşların kullandığı antik yol, çalışmalardan dolayı kaldırıldı.

Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

90 METRELİK ÇELİK KÖPRÜ

Yoldaki taşların her birinin köşesi, kenarı ve kotlarının rölevesi alındı. Bu arada tarihi yolun havadan fotoğrafları çekildi, çizimleri yapıldı. Ardından köprünün inşası başladı. İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatılarak, yolun alt kısmına 90 metrelik çelik köprü yapıldı. İsmini de tarihi alandan alarak 'Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü' olarak adlandırılan antik yolun, köprünün tamamlanmasıyla birlikte eski haline getirilmesi için antik dönemdeki aynı teknik ve yöntemler kullanılarak çalışma başlatıldı.

Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

986 KALINTI BULUNDU

Kurtarma kazılarında 35 arkeolog ve restoratör, 450 işçi ile 35 de müze müdürlüğü uzmanı görev aldı. Çalışmalar sırasında yolun etrafında, 986 tarihi kalıntı bulundu. Buradan çıkarılan eserlerin, İzmir Müze Müdürlüğü laboratuvarında restorasyon ve konsarvasyon çalışmaları devam ediyor. Yine çalışmaların yapıldığı bölgede, 450 mezar olduğu belirlendi.

Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

"ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ORTAYA ÇIKTI"

İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, yol yapılmadan önce de bölgede bir antik varlığın bulunduğunu bildiklerini, ancak bu kadar nitelikli bir şehir yapısının, bu kadar nitelikli bir yolun ortaya çıkacağı tahmin etmediklerini söyledi. Hünkar Keser, "Bu alanda gördüğümüz yapıların, mezarların ve antik yolda ilk inşaat tarihi milattan önce 6'ncı yüz yıl. Sondaj sonuçlarına göre alandaki arkeolojik varlığın yoğunluğundan dolayı kazılar, kurtarma kazılarına dönüştürüldü. Buradaki antik yolun her bir taşının rölevesi alındı. Konumu projelere işaretlendi. Çevresinde bulunan yaklaşık 450 mezar ile birlikte bir proje oluşturuldu. Karayolları Müdürlüğü'nün desteği ile milattan önce 6'ncı yüzyıla ait olan yolumuzun, yerine yeniden konma çalışmaları başladı. Yolun etrafında da 450 mezar aynı şekilde yeniden yerine konulacak. Kazılar sırasında milattan önce 6'ncı yüzyıldan başlayarak, milattan sonra 6'ncı yüzyıla kadar çok sayıda eser ortaya çıktı. Bu eserlerin 450 kadarının 2021 yılında teşhir planlamasını yapıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra yeniden teşhire açacağız ve insanlara bunları tanıtacağız." dedi.

Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

Antik yolun taşları, puzzle gibi yeniden birleştiriliyor

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