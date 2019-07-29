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Antisemitizm nedir

Antisemitizm terimi; Yahudilere karşı önyargılı olma, onlara karşı düşmanlık besleme anlamına gelir.

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Yahudilere karşı duyulan belirgin nefret, modern çağdan ve antisemitizm sözcüğünün ortaya atılmasından öncelere dayanır.

Pogromlar (özellikle Yahudilere karşı girişilen katliamlar), Yahudilere karşı başlatılan ve genellikle hükümet yetkilileri tarafından teşvik edilen şiddet içeren kalkışmalar, antisemitizmin tarih boyunca ortaya çıkan genel yansımaları arasındadır.

Çoğunlukla katliamlar, Yahudilerin ayinler için Hristiyan çocukların kanlarını kullandığı yolundaki asılsız iddialar, yani kan iftirası ile alevlendi.

Antisemitizm nedir

PARTİLER HAYATA GEÇİRİLDİ

Modern çağda ise antisemitistler, nefret etmekten oluşan ideolojilerine bir de siyasi boyut eklediler. 19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya, Fransa ve Avustralya’da Yahudi karşıtı siyasi partiler kuruldu.

YAHUDİ SOYKIRIMI ÖRNEĞİ

Nazi Almanya’sı ve 1933–1945 yıllarındaki işbirlikçileri tarafından, Avrupalı Yahudilerin devlet eliyle kaynak sağlanarak zulme tabi tutulması ve katliamı yani Holokost, tarihte antisemitizme verilecek en uç örnektir.

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