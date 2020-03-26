Antiseptik nedir

Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.

İnsanlar virüsten korunmak için maske, eldiven, antiseptik ve kolonya gibi ürünler kullanıyor. El temizliği ve hijyen ise salgına karşı alınması gereken tedbirlerin başında geliyor.

Hem medikal ortamlarda hem de günlük hayatta sıkça kullanılan antiseptik, mikropların üremesini ve yayılmasını engeller.

Antiseptikler, solüsyon, jel ya da krem olarak üretilebilmektedir.

Antiseptiklerin içerisindeki biyosit kimyasalı da çok önemlidir. Kullandığınız antiseptik, mikropların üremesini engellerken deriyi, vücut dokularını ve vücut hücrelerini de tahrip etmemesi gerekir.

EN ÇOK KULLANILAN SOLÜSYONLAR

Oksijenli su: Yaraların temizliğinde sıkça kullanılan bir solüsyon olan oksijenli su aynı zamanda gargara ve boğaz antiseptiği olarak da kullanılabilmektedir.

Etil alkol: %70’lik çözeltisi ile antiseptik solüsyon olarak kullanılabilmektedir. Eğer doğru şekilde kullanılırsa iki dakika içerisinde cilt yüzeyindeki bakterileri %90’a kadar azaltabilir. Alkol olması sebebiyle açık yaralarda ve mukozada kullanımı tehlikelidir.

Batikon: Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan batikon, en çok tercih edilen antiseptik solüsyondur. Özellikle küçük yaralarda ilkyardım sırasında kullanılır. Bunun yanında jinokolojik müdahalelerde, cerrahi işlemler sırasında cilt ve mukozanın dezenfekte edilmesi için de kullanılır. Baticonol scrub ise cerrahi el dezenfektanıdır.