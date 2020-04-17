Antisosyal kişilik bozukluğu nedir

Antisosyal kişil bozukluğu, temel nitelikleri 15 yaşından önce başlayan başkalarının haklarını saymama, sorumsuz ve anti sosyal davranışlardır.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLAN İNSANLARDA DURUM NASILDIR?

İş performansları bozuktur. Akademik yetersizlik, yasa dışı eylemler, dürtüsellik gibi davranışlar vardır.

Bunlar dışında sübjektif disfori (düşük duygulanım durum), gerginlik, depresyon, sıkıntıyı tölere edememe düşünceleri vardır.

Bir işte uzun süre kalamaz, sık sık işten kaça, toplum kurallarına uymazlar. Uzun vadeli planlar yapamazlar.

Genellikle sabit bir adresleri olmaz. Sorumlu bir anne babada olamazlar.

Çocukluk çağında öncü belirtiler gösterirler. Bunlar okulda kopya çekme, okuldan kaçma, fiziksel kavga, silah kullanma, birini cinsel ilişkiye zorlama, hayvanlara kötü davranma, insanlara saldırı, yangın çıkarma ve çalma gibi davranışlardır.

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Antisosyal kişilik yapısında olan bireylerin değişime karşı dirençli olduğu bilinmesine rağmen bu alanda uygulanan etkili tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Hastanın ahlaki gelişimini de göz önünde bulundurarak tedaviyi belirlemek gerekir. Sürecin başında terapistin ve hastanın becerileri, motivasyonu oldukça önemlidir.

Hastalarda motivasyonu sağlamak hastanın iyileşme sürecini de olumlu yönde destekleyecektir.