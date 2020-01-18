AnTuTu, aralık ayının en güçlü akıllı telefonlarını açıkl

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz aralık ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.





İLK 3 SIRA VIVO’NUN

En yüksek puan alan amiral gemisi telefonlara baktığımızda, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun oldukça iyi işler başardığını görüyoruz. İlk sıradaki Vivo IQOO Neo 855 Racing modeli 504 bin 432 puan almayı başarırken, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Vivo'nun amiral gemisi telefonu Vivo NEX 3 Pro 5G ise 499 bin 446 puan almayı başardı. Üçüncü sıradaki Vivo NEX 3 5G modeli ise 498 bin 596 puan aldı.



Aralık ayının en iyi telefonları sıralaması ise şu şekilde

Vivo IQOO Neo 855 Racing Vivo NEX 3 Pro 5G Vivo NEX 3 5G OnePlus 7T OnePlus 7T Pro Asus ROG Phone 2 Honor V30 Pro 5G Realme X2 Pro Xiaomi Black Shark 2 Pro Xiaomi Mi 9 Pro 5G

ÇİNLİ ÜRETİCİLER LİSTEYİ ELE GEÇİRDİ

Yukarıdaki listeye baktığımızda, 7. sıradaki Tayvanlı üretici Asus hariç, geri kalanın Çinli akıllı telefon üreticileri olduğunu görüyoruz. Apple ve Samsung gibi dev teknoloji şirketleri ise listeye girmeyi başaramadı.

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