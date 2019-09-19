AnTuTu puanına göre dünyanın en güçlü telefonu belli oldu

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 469 bin 708 puan alarak en güçlü telefonlar listesinde zirveye oturan Xiaomi Black Shark 2 Pro, yerini başka bir telefona kaptırdı.

YENİ LİDER VIVO NEX 3

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo'nun amiral gemisi telefonu Vivo NEX 3, 490 bin puan alarak AnTuTu listesinde zirveye oturdu. Hem 4G hem de 5G sürümleri mevcut olan yeni Vivo NEX 3 serisi, amiral gemisi cihazların standardını yenilikçi bir ekran tasarım konsepti ile kullanıcılara sunacak.

VIVO NEX 3 ÖZELLİKLERİ

6.89 inç büyüklüğünde ve FullHD+ çözünürlüğünde kenarlardan kavisli bir ekrana sahip Vivo NEX 3, kullanıcılara yüzde 99.6 gibi oldukça etkileyici bir ekran/gövde oranı sunuyor. Telefonun bu özel tasarımlı ekranı ise kutudan çıkan ekran koruyucu ile daha da sağlamlaştırılabiliyor. Şu anda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855+ modelinden alan telefonda, 8GB ve 12 GB RAMseçenekleri bulunuyor. Depolama konusunda da kullanıcıları zorda bırakmayacak Vivo NEX 3, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip.

Kamera konusuna değinecek olursak, telefonun arkasındaki yuvarlak bir çerçeveye yerleştirilmiş üç adet kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP + 13 MP + 13 MP çözünürlüklerine sahip. Vivo NEX 3'de bulunan 16 MPön kamera ise telefonun üst tarafından açılıp kapanabiliyor.

Oldukça üst seviye özelliklere sahip Vivo NEX 3, 44W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesiyle de şarj konusunda herhangi bir sorun yaratmayacak gibi görünüyor.

VIVO NEX 3 FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama: 707 dolar (4G sürümü)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 806 dolar (5G sürümü)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 876 dolar (5G sürümü)

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