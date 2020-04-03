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AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

AnTuTu puanına göre, mart ayının en güçlü android akıllı telefonlarını sizler için derledik.

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AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mart ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

antutu

LİDER: OPPO FIND X2 PRO

Listeye baktığımızda, bütün telefonların da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten güç aldığını görüyoruz.

Ancak mart ayının ilk haftasında tanıtılan Oppo Find X2 Pro, inanılmaz bir performans göstererek 606 bin 389 puan almayı başardı ve zirveye oturdu.

Ayrıca telefonda 12GB RAM ve 256GB depolama alanının yer aldığını da hatırlatalım.

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XIAOMI MI 10 PRO İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Xiaomi'nin şubat ayında  tanıttığı ve oldukça güçlü özellikler barındıran telefonu Mi 10 Pro, AnTuTu'nun şubat ayı sıralamasında zirvedeydi. Ancak bu ay liderliği Oppo'ya kaptırdı.

Her ne kadar Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2 ile aynı RAM ve işlemciye sahip olsa da Mi 10 Pro'da bulunan 90Hz yenileme hızına sahip ekran, sıralamada geriye düşmesine neden oldu.

Oppo Find X2  modelinde ise 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor.

AnTuTu'nun mart ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

  1. Oppo Find X2 Pro - 606 bin 389
  2. Xiaomi Mi 10 Pro - 598 bin 572
  3. Oppo Find X2 - 590 bin 253
  4. Redmi K30 Pro - 589 bin 607
  5. Vivo IQOO 3 - 588 bin 305
  6. Xiaomi Black Shark 3 Pro - 588 bin 125
  7. Realme X50 Pro 5G - 588 bin 055
  8. Vivo NEX 3S 5G - 586 bin 577
  9. Xiaomi Mi 10 - 579 bin 550
  10. Xiaomi Blaxk Shark 3 - 570 bin 723

Instagram: @eshteknoloji

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonlarıAnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları

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