taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7778
Euro
7.4029
Altın
1690.15
Borsa
96815.91
Gram Altın
368.042
Bitcoin
45554.47

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

AnTuTu, geçtiğimiz mart ayının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Gelin listeye daha yakından bakalım.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mart ayının en yüksek puan alan iOS cihazlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

AnTuTu

ZİRVEDE iPAD PRO 4 VAR

Kısa bir üsre önce tanıtılan ve gücünü A12Z işlemcisinden alan iPad Pro 4, 747 bin 937 puanla geçtiğimiz ayın en güçlü iOS cihazı oldu. 6GB RAM + 256GB depolama özelliklerine sahip iPad sürümü, rakiplerine ciddi şekilde fark atmış durumda.

Gücünü daha eski A12X işlemcisinden alan iPad Pro 3 ise, ilginç bir şekilde 716 bin 322 puan alarak ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Üçüncü sırada ise ilk sıradaki iPad Pro 4'ün 11 inçlik versiyonu bulunuyor.

ipad

iPHONE'LARIN EN GÜÇLÜSÜ: iPHONE 11 PRO MAX

A13 işlemcisi ve 4GB RAM + 256GB depolama sürümüyle iPhone 11 Pro Max, 537 bin 154 puan alarak beklenildiği gibi en güçlü iPhone modeli oldu. Daha sonra ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 modelleri sıralandı.

Instagram: @eshteknoloji

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazlarıAnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

İlginizi Çekebilir
İngiltere'den, koronalı kişiye yaklaşınca uyarı veren uygulama
İngiltere, koronavirüs hastası olan birine yaklaşınca uyarı veren uygulama için Google ve Apple ile çalışmalara başladı.
İsveç'te, deri altına yerleştirilen çip sayısı 4 bini geçti
İsveç’te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk kimlik kartı, kredi kartı ve anahtarı artık cebinde değil elinde taşıyor.
Astronotlar, koronavirüs salgınının ortasında Dünya'ya inecek
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, salgının ortasında Dünya'ya inmeye hazırlanıyor.
Koronavirüs nedeniyle siber saldırılarda artış yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, siber saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1165
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
412
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
710
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1610
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
943
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
260
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir