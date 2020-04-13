AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi iOS cihazları

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz mart ayının en yüksek puan alan iOS cihazlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.





ZİRVEDE iPAD PRO 4 VAR

Kısa bir üsre önce tanıtılan ve gücünü A12Z işlemcisinden alan iPad Pro 4, 747 bin 937 puanla geçtiğimiz ayın en güçlü iOS cihazı oldu. 6GB RAM + 256GB depolama özelliklerine sahip iPad sürümü, rakiplerine ciddi şekilde fark atmış durumda.

Gücünü daha eski A12X işlemcisinden alan iPad Pro 3 ise, ilginç bir şekilde 716 bin 322 puan alarak ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Üçüncü sırada ise ilk sıradaki iPad Pro 4'ün 11 inçlik versiyonu bulunuyor.

iPHONE'LARIN EN GÜÇLÜSÜ: iPHONE 11 PRO MAX

A13 işlemcisi ve 4GB RAM + 256GB depolama sürümüyle iPhone 11 Pro Max, 537 bin 154 puan alarak beklenildiği gibi en güçlü iPhone modeli oldu. Daha sonra ise iPhone 11 Pro ve iPhone 11 modelleri sıralandı.