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AnTuTu'ya göre şubat ayının en iyi android telefonları

AnTuTu puanına göre, şubat ayının en güçlü android akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 09:35..
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Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz şubat ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

antutu

LİDER: XIAOMI MI 10 PRO

Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı ve oldukça güçlü özellikler barındıran telefonu Mi 10 Pro, 594 bin 069 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı. Listenin ikinci sırasında ise bu telefonun Pro olmayan modeli yer aldı. Xiaomi Mi 10, 564 bin 327 puan almayı başardı. Her iki telefonun da Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten güç aldığını hatırlatalım.

AnTuTu'nun şubat ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

  1. Xiaomi Mi 10 Pro - 594 bin 069
  2. Xiaomi Mi 10 - 564 bin 327
  3. Vivo IQOO Neo - 503 bin 407
  4. Vivo IQOO Pro 5G - 500 bin 852
  5. OnePlus 7T - 496 bin 009
  6. OnePlus 7T Pro - 496 bin 007
  7. Vivo Nex 3 5G - 495 bin 579
  8. Huawei V30 Pro 5G - 491 bin 120
  9. Asus ROG Phone 2 - 489 bin 827
  10. Realme X2 Pro - 483 bin 370

 

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AnTuTu'ya göre şubat ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre şubat ayının en iyi android telefonları

AnTuTu'ya göre şubat ayının en iyi android telefonları

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