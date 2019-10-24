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Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği

Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi.

AA | 24.10.2019 - 12:08..
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Rize İl Özel İdaresi ekipleri, tespit edilen 4 kaçak yapının yıkılması ile bir vatandaş tarafından arı kovanlarının olduğu yere yapılan yolun bozulması için sabah saatlerinde jandarma ekipleriyle Anzer Yaylası'nda gitti.

KÖYLÜLER DİRENDİ

Yöre sakinleri, yaylaya gelen iş makinelerine engel olmak istedi.

Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yıkımlar henüz tamamlanmış değil.

Bilindiği üzere Anzer Yaylası'nda arıcılık yapanlar, balın kilosunu bin liradan satışa çıkarıyor.

Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik VİDEO

Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği

Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği

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