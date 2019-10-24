1 Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi.

2 İzmir'de 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerden aldı Buca ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için yola çıkan 11 yaşındaki Arda Ayvaz, yerde gördüğü Türk bayrağını önce öptü, ardından yerden kaldırdı.

3 Monaco doktorunun Falcao için verdiği son rapor Galatasaray'da tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.

4 Tüm kalıpların ötesinde: Aşk ve Ölüm Oyunu Martha Brockenbrough’un yazdığı, “Aşk ve Ölüm Oyunu”, yüzyıllardır kimin kazandığı belli bir çekişmeyi konu alıyor.

5 İstihdamda hizmet sektörü sanayiyi geçti TÜİK'in 2018’e ait Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ne göre istihdamda en yüksek payı yüzde 37,5 ile hizmet sektörü oluşturdu. Sanayi sektörünün istihdam payı ise yüzde 27,5 oldu.

6 Denizli'de turistleri taşıyan minibüs traktörle çarpıştı Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, aniden önüne çıkan traktörle çarpıştı. Kaza sonrası 13 kişi yaralandı.