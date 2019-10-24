Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, tespit edilen 4 kaçak yapının yıkılması ile bir vatandaş tarafından arı kovanlarının olduğu yere yapılan yolun bozulması için sabah saatlerinde jandarma ekipleriyle Anzer Yaylası'nda gitti.
KÖYLÜLER DİRENDİ
Yöre sakinleri, yaylaya gelen iş makinelerine engel olmak istedi.
Yapılarını yıktırmak istemeyen kişiler, yıkılması planlanan evlerin içerisine girdi, çatısına çıktı ve yıkıma tepki gösterdi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, jandarma ve vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Yıkımlar henüz tamamlanmış değil.
Bilindiği üzere Anzer Yaylası'nda arıcılık yapanlar, balın kilosunu bin liradan satışa çıkarıyor.
Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik VİDEO