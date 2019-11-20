AP Başkanı: Türkiye'ye bizi tehdit etmeyin dedim

Türkiye'de yaşayan mülteciler için gerekli ödemeleri yapmayan Avrupa Birliği'ni (AB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapıları açmakla tehdit etmişti.

Bunun üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme sağladı.

"TÜRKİYE'YE BİZİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ DEDİM"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Sassoli, “Bu sabah Bakan ile samimi bir sohbetim oldu. AB’nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesini şiddetle kınadığını yeniledim. Bu, bölgedeki istikrar ve güvenliği bozan ciddi bir uluslararası hukuk ihlali.” dedi.

"BARIŞ PINARI HAREKATI'NI DURDURUN DEDİM"

AP’nin, insani krizin çözümüyle yakından ilgilenmeye devam ettiğinin altını çizen Sassoli, “Ayrıca, savaş ve baskılardan kaçan insanların politik yarar veya AB’ye baskı için kullanılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu da net bir şekilde ortaya koydum.” diye ekledi.