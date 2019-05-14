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AP seçimleri nedeniyle Facebook sahte hesapları kapatıyor

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesaplarını kapattı.

AA | 14.05.2019 - 09:19..
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Kullanıcı sayısı milyarlarla ifade edilen sosyal medya sitesi Facebook, yalan haber yayılan platformların başında geliyor. Açılan birçok sahte hesap veya sayfalarla sahte haber üretip platformda yayan kişiler nedeniyle birçok kurum bu durumdan dert yanıyor.

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesapları kapatma kararı aldı.

Facebook, yaptığı yazılı açıklamada, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak AP seçimleri öncesi platform üzerinden yalan haber yayan sayfalar ve sahte İtalyan hesapların silindiğini duyurdu.

facebook

Şirketten yapılan açıklamada, "Güvenilirlik politikalarımızı ihlal eden birçok sahte ve kopya hesabı kapattık." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri:

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

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