taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4121
Euro
6.28825
Altın
1309.57
Borsa
91855.14
Gram Altın
228.657

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

Deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklanacak

AA | 28.03.2019 - 00:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, denizler ve kıyılarında en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasaklayan kararı oyladı.

AP üyelerince 35 "hayır", 28 "çekimser" oya karşı 560 "evet" oyuyla kabul edilen karara göre, 2021'den itibaren plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık, pipet, bardak, balon çubukları, gıda kapları, kulak pamukları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmayacak.

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

2029 YILINA KARDAR DÖNÜŞÜM YAPMAK ZORUNDALAR

AB üyesi ülkelerin, 2029 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ını toplama, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 25'ini, 2030'a kadar da yüzde 30'unu geri dönüştürmek zorunda olduğu belirtilen kararda, AB ülkelerinin sigara filtrelerini üretenlerin, ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya katkı sağlayacağı vurgulandı.

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

0
AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir