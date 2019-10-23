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AP: Türkiye'ye kimse ses çıkaramadı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem de sahada başarı göstermesi AP'yi karıştırdı.

AA | 23.10.2019 - 19:51..
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AP: Türkiye'ye kimse ses çıkaramadı

Şanlı ordumuzun Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD olmak üzere Avrupa'dan yaptırım tehditleri gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın  Türkiye'ye yönelik yaptırımları kadırma emrini verdikten sonra ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

TÜRKİYE'YE AVRUPA OLARAK CEVAP VERMELİYİZ

Strasbourg'da açıklamalarda bulunan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye güçlü bir yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi.

Alman sosyal demokrat siyasetçi, bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemle çözülemeyeceğini savundu.

Parlamentonun Türkiye delegasyonunun başkanı, Yeşiller Partili Sergey Lagodinsky ise, suçun aynı zamanda AP'de olduğunu söyledi. Lagodinsky, "Bu bölgede sorumluluk alma noktasında başarısız olduk" diye konuştu.

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