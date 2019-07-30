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Apartman kapısını sıkıca tutan kadın, hırsızları yakalattı

İstanbul'da evinin kapısını kurcalayan hırsızları başka bir apartmanda kıstıran kadın, sokak kapısını elleriyle kapatarak suçluların yakalanmasını sağladı.

İHA | 30.07.2019 - 09:44..
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Esenyurt'ta bir kadın, oturduğu apartmana geldiğinde kapısını kurcalayan hamile iki kadını fark etti. Kadınlar, bir süre sonra hızlı adımlarla kaçmaya başladı.

Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu. Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu.

Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geldi.

Apartman kapısını sıkıca tutan kadın, hırsızları yakalattı

Apartman kapısını sıkıca tutan kadın, hırsızları yakalattı ViDEO

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN BAŞKA SUÇTAN ARAMASI ÇIKTI

Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın, şikayet üzerine polis merkezine götürüldü.

Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenilirken, şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi.

Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine olayla ilgili işlem yapıldı.

Apartman kapısını sıkıca tutan kadın, hırsızları yakalattı

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