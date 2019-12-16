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Apartmana gebereceksin yazan kişi, komşu çıktı

Husumetli olduğu komşusunu korkutmak için duvara yazı yazan şahıs, gözaltına alındı. İfadesinde ise pişman olup yazıyı sildiğini söyledi.

İHA | 16.12.2019 - 16:50..
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İstanbul Sultangazi ilçesinde, Alevilerin yaşadığı apartmanın merdiven boşluğuna, kalemle çarpı işareti atılmış ve ''Gebereceksin'' yazılmıştı.

Yaşanan olay, “Alevilere Yine Tehdit, Gebereceksin“ şeklinde daha olay aydınlatılmadan, bir takım çevrelerce kamuoyuna mezhepsel bir durummuş gibi yansıtılmıştı

Oysa olayın gerçek yüzü polis ekiplerinin çalışmasından sonra ortaya çıktı.

YAZIYI, AYNI APARTMANDAKİ ALEVİ KOMŞU YAZDI

Merdiven boşluğuna yazıyı yazan kişi, apartmanda korkutmak istediği aile gibi Alevi olan İ.G isimli komşu olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince göz altına alınan İ. G. “Gebereceksin” yazdığını itiraf etti.

Apartmana gebereceksin yazan kişi, komşu çıktı


KORKUTMAK İÇİN YAZDIĞINI SÖYLEDİ

İ.G., ifadesinde, “Konunun apartmandaki ‘çöp ve aidat’ husumetinden kaynaklandığı, bir anlık öfkeyle komşusunu ‘korkutmak için” yazdığı ve yine kendisi tarafından silindiği, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığı ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu” söyledi.

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