Apartmanı çatısında yaban arısı yuvası bulundu

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Bitkisel üretim 2019'da arttı

TÜİK'in istatistiklerine göre bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 oranında artış yaşandı.