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Apartmanı çatısında yaban arısı yuvası bulundu

Aksaray'da bir apartmanın çatısında bulunan yaban arısı yuvası belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İHA | 31.12.2019 - 13:53..
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Aksaray’da yoğun yağış nedeniyle apartmanın çatı katına kontrol için çıkan İbrahim Arıtürk (34), çatının alt kısmında büyük bir tabaka fark etti.

Yakından incelediğinde ne olduğuna anlam veremeyen İbrahim Arıtürk, biraz araştırma yaptıktan sonra yaban arısı yuvası olduğunu öğrendi.

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Bunun üzerine durumu belediyeye bildiren İbrahim Arıtürk, belediye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, yuva üzerinde incelemeler yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından içinde arı olmadığını düşünen yuva ilaçlama yapıldıktan sonra açıldı.

Yuvadan ölü arılar çıkarken, arıların yaptığı yuvadaki bağlantıları herkesi şaşırttı.

Apartmanı çatısında yaban arısı yuvası bulundu

Apartmanı çatısında yaban arısı yuvası bulundu

Apartmanı çatısında yaban arısı yuvası bulundu

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