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Apartmanın ikinci katından düşen çocuk ölümden döndü

Adıyaman’da, ikamet ettiği evin 2'nci katından aşağıya düşen çocuk ağır yaralandı.

İHA | 30.04.2019 - 17:43..
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Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında ikamet eden 3 yaşındaki Gizem K., evinin penceresinden aşağıya baktığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanılan olayda ağır yaralanan küçük kız çocuğunu fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem K’nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Apartmanın ikinci katından düşen çocuk ölümden döndü

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