1 AP'deki bayrak provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki Devlet Bahçeli, AP Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunan milletvekili için, "Kalleş ve kirli elleriyle Türk bayrağını yırtmıştır." açıklamalarında bulundu.

2 Bankacılık sektörünün büyüklüğü aralıkta yüzde 16,1 arttı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörüne ilişkin 2019 Aralık verilerini açıkladı.

3 Yüz şekline göre kişilik analizi Yüz şeklimiz ile kişilik özelliklerimiz arasında bir bağlantı olduğu, bilim insanları tarafından kanıtlandı. Sizin yüz şekliniz hangisi?

4 Rumlardan Türk ürünlerine boykot çağrısı Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Türk ürünlerini satın almamaları yönünde Rum tüketicilere telkinde bulundu.

5 Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı Adana'da, sürücüsünün frene basmasına rağmen duramayan otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya, kazadan yara almadan kurtuldu.

6 Depremde yıkılan binalar hakkında soruşturma açıldı Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili 7 ve hasar gören binalarla ilgili bir olmak üzere toplam 8 soruşturma başlatıldı.