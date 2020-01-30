AP'deki bayrak provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtma küstahlığında bulunan Yunan vekil Lagos, büyük bir provokasyona imza atmıştı.
"YUNAN BAYRAK YIRTAR, TÜRK MİLLETİ BAYRAĞINI YÜKSELTİR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan olaya tepki göstererek,"Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir." dedi.