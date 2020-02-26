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AP'den Türkiye'ye istek listesi

AP Dışişleri Komitesi Türkiye'ye gelerek bazı özel isteklerde bulundu. Bunlar arasında "Doğu Akdeniz, kayyum ve Kavala ile Demirtaş'ın tutuklulukları yer aldı.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 10:10..
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Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Avrupa'da rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Her fırsatta Türkiye'nin iç işlerinde aldığı kararları boykot eden Avrupa, bu faliyetlerin sona erdirilmesi için bazı tehditler ve şartlar öne sürüyor.

Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi 2020 yılının ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Heyet, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dışişleri ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atanarak görevinden alınan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve gazetecilerle görüştü.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Türkiye'ye bazı taleplerini iletti.

"DOĞU AKDENİZ'DEN VAZGEÇİN VİZEYİ ALIN"

AP, Türkiye ile gümrük birliğinin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisinin sağlanması konularında AB'nin ilerleme sağlayamadığından yakındı.

Bunun nedeninin de Kıbrıs konusunda yaşanan sorunlar olduğunu hatırlatan AP, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını durdurmak yerine beş sondaj faaliyetini yürütmeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

"DEMİRTAŞ İLE KAVALA'YI SERBEST BIRAKIN"

Gezi davasından beraat ettikten hemen sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala'yla ilgili gelişmeleri takip ettiğini söyleyen AP,  Kavala ile birlikte Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedi.

AB'YE ÜYELİK İÇİN GÜVEN TAZELEMEMİZ GEREKİYOR

Türkiye'nin AB'ye üye bir ülke olduğunu ancak üyelik müzakerelerinin durduğunu hatırlatan  Avrupa Parlamentosu,  bu konuda yapılan tüm tartışmalarda Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğu fikrinin ağır bastığını anlattı. AP "Birlikte çalışmalıyız, diyalog kurmalıyız. Aramızdaki güveni yeniden tesis etmemiz gerekir" dedi.

KAYYUMLARI KALDIRIN

Avrupa Parlamentosu heyeti, yerine kayyum atanarak görevden alınan eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'le görüşmelerine ilişkin de bilgi verdi.

AP "Demokratik ülkelerde seçilmiş bütün belediye başkanlarının görevde olması gerekir. Demokrasilerde kayyum olmaz. Bu mesajımızı Ankara’daki tüm görüşmelerimizde dile getirdik. Türkiye’deki kayyum uygulamaları bizi çok endişelendiriyor. Güvenlik endişeleri ile yurttaşların haklarının bir dengeye oturtulması şart" mesajı verdi.

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