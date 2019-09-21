AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

Avrupa Parlamentosu Türkiye'de bazı belediye başkanlarının terörle ilişiği olması sebebiyle yerine kayyum atamalarını kınayan bir karar aldı.

Parlamentonun Strasbourg'da devam eden genel kurul toplantılarınında Hıristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Yeşiller, Liberaller ve Sol gruplar tarafından ortaklaşa bir kınama metni kaleme alındı.

Kararda, kayyum atamalarının "siyasi muhalefetin demokratik rolünü oynamasını engellediği" belirtilerek, tutuklanan muhalefet üyelerinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması istendi.

KAFTANCIOĞLU VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Ezici oy çoğunluğuyla kabul edilen kararda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki son yargı kararı "siyasi amaçlı" olarak yorumlanırken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamı kınandı ve hakkındaki AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararının yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Konu hakkında oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda söz alan siyasi grup temsilcileri, "Türkiye'deki gidişata tolerans gösterilmemesi" gerektiğini dile getirdi.

"MÜZAKERELERİ DURDURALIM"

Hıristiyan Demokrat ve Liberal gruplar adına söz alan konuşmacılar Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını isterken, muhafazakarlar ve aşırı sağcılar Ankara ile üyelik müzakerelerinin tamamen sonlandırılması çağrısında bulundular.

"EKONOMİK YAPTIRIM UYGULAYALIM"

Hıristiyan Demokrat Grup (EPP) adına konuşan Kıbrıslı Rum parlamenter Lefteris Christoforou, kayyum kararlarını "Türkiye'yi son yıllarda sarsan insan hakkı ihlallerinin devamı" olarak tanımladı. Christoforou ayrıca Türkiye'ye karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilmesini savunup, ekonomik yaptırım uygulanmasını istedi.

Benzer bir çağrı geçmişte Türkiye'nin üyelik perspektifine en sıcak bakan Liberal Grup'tan da geldi. Yeni adı "Renew" olan bu grup adına konuşan Rumen parlamenter Ramona Strugariu, "ikiyüzlülüğe son verilmesi" gerektiğini söyleyip, "ekonomik ortaklık ile insan haklarına saygı arasında bağlantı kurulması" çağrısında bulundu.