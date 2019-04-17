taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7774
Euro
6.5555
Altın
1277.365
Borsa
96809
Gram Altın
237.649

AP'den zorunlu hız sınırlama sistemine onay

AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi zorunlu olacak.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Parlamentosu (AP), Mayıs 2022'den itibaren yeni araçlara zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenlemeye onay verdi. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları 30'a karşı 578 oyla kabul etti.

2022'DEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

AP'den zorunlu hız sınırlama sistemine onay

KONSEY ONAYI GEREKİYOR

Ayrıca, araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular yerleştirilecek. Kara yollarında ölümlü kazaların ve yaralanmaların azaltılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin onayı gerekiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

32
AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

180
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

54
140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

16
Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

36
İstanbul YSK kararını bekliyor

İstanbul YSK kararını bekliyor

45
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir