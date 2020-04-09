Apertura ve Clausura nedir

Ağustos ayında başlayan ve ertesi yılın mayıs ayında sona eren standart Avrupa liglerinden farklı olarak bu sistemde bir sezon iki farklı bölüme ayrılır.

Her iki bölüm için de iki şampiyonun belirlendiği sistemde, bu iki bölüm de aynı yıl içinde gerçekleşse de bazı örneklerinde ise bir yılın ortasında başlar ve ertesi yılın ortasında sona ererler.

İspanyolcada sırasıyla "açılış" ve "kapanış" anlamlarına gelen bu kelimeler için İngilizce konuşulan Belize'de "Opening" ve "Closing", Fransızca konuşan Haiti'de ise "Ouverture" ve "Fermeture" ifadeleri kullanılır.