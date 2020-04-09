taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6532
Euro
7.2774
Altın
1675.94
Borsa
95534.82
Gram Altın
359.367
Bitcoin
49070.69

Apertura ve Clausura nedir

Apertura ve Clausura, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere Amerika kıtasındaki bazı futbol liglerinde uygulanan bir sezon sistemine verilen isimlerdir.

  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Apertura ve Clausura nedir

Ağustos ayında başlayan ve ertesi yılın mayıs ayında sona eren standart Avrupa liglerinden farklı olarak bu sistemde bir sezon iki farklı bölüme ayrılır.

Her iki bölüm için de iki şampiyonun belirlendiği sistemde, bu iki bölüm de aynı yıl içinde gerçekleşse de bazı örneklerinde ise bir yılın ortasında başlar ve ertesi yılın ortasında sona ererler.

İspanyolcada sırasıyla "açılış" ve "kapanış" anlamlarına gelen bu kelimeler için İngilizce konuşulan Belize'de "Opening" ve "Closing", Fransızca konuşan Haiti'de ise "Ouverture" ve "Fermeture" ifadeleri kullanılır.

Apertura ve Clausura nedir

İlginizi Çekebilir
İbrahimovic, satın aldığı kulüpte idmanlara başladı
Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesi İsveç'e giden İbrahimovic, yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby Kulübü'nün tesislerine gelerek antrenman yaptı.
Harun ayrılmak istediğini yönetime bildirdi
Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Harun Tekin, sarı-lacivertli yönetime forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediğini belirtti.
İcardi, göl manzaralı villasında karantinada
Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara, koronavirüs salgınından korunmak için İtalya'nın Como Gölü yakınlarında bulunan 2.5 milyon euro değerindeki villalarını tercih etti.
Deniz Ateş Bitnel: Salih'e hakkımı helal etmiyorum
Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bitnel, ''Salih Dursun'a hakkımı helal etmiyorum'' dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Paris Sendromu nedir
Paris Sendromu nedir
0
Kispet nedir
Kispet nedir
3
SARS nedir
SARS nedir
0
Nekbe nedir
Nekbe nedir
1
Kübizm nedir
Kübizm nedir
0
Karaciğer yetmezliği nasıl oluşur
Karaciğer yetmezliği nasıl oluşur
2
Micellar su nedir
Micellar su nedir
0
[+] Görüş bildir