EA Games, Pubg ve Fortnite oyunlarına rakip olarak yeni battle royal oyunu Apex Legends'i PC, Xbox ve PS4 için yayınlamıştı. Oynaması tamamen ücretsiz olan battle royale oyunu, popüler olmaya devam ediyor.

Yayınlandığı ilk 8 saatte 1 milyon oyuncu barajını aşan Apex Legends, 2017 yılında yayınlanan Fortnite'dan daha iyi bir açılış gerçekleştirmişti. Ardından 3 günde 10 milyon oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu, yeni bir rekora imza atmıştı.

50 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Piyasaya çıkış tarihinden itibaren sadece 1 ay geçmesine rağmen Apex Legends, 50 milyon oyuncu sayısına ulaştı. EA Games, resmi Twitter hesabından bu haberi doğruladı. Geliştirici, oyunun Android ve iOS sürümlerini 2019 yılı içinde yayınlamayı planlıyor.

EA Games'in, Apex Legends ile kısa sürede yakaladağı büyük başarı, günümüzde battle royale tarzı oyunlara olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Ancak şirket için asıl önemli olan ise bu başarıyı önümüzdeki süreçte de devam ettirmek.

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