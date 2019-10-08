taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8026
Euro
6.3726
Altın
1506.79
Borsa
102052.77
Gram Altın
281.813
Bitcoin
47709

AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor oldu

Hollandalı Kati Piri'nin ardından göreve gelecek olan Amor, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.

AA | 08.10.2019 - 16:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.

Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşülerek onaylandı. AP'deki Sosyal Demokratların üyesi Amor; bu görevi, sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devralacak.

1960 Caceres doğumlu Amor, AP İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.

AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor oldu

PİRİ'NİN TÜRKİYE RAPORLARI TARAFLI VE ÖN YARGILI BULUNMUŞTU

Görevi sona eren Piri'nin bu süreçte hazırladığı yıllık Türkiye raporları, Ankara tarafından taraflı ve ön yargılı olarak nitelendirilmişti. Özellikle "PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasıyla tartışmaya yol açan Piri'ye Türkiye sert tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadelere "çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı" şeklinde yanıt vermişti.

AP'nin yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

389
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

194
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

284
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

149
Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

511
İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

123
FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir