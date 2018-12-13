Apple, 1 milyar dolarlık yeni kampüsünü kuruyor

Apple, 1 milyar dolarlık yeni kampüsünü Teksas'ta açıyor. 133 dönüm büyüklükte olan yeni kampüs, 15 bin çalışan kapasitesine sahip. Ayrıca kampüste 5 bin işçi çalışacak.

Apple, aynı zamanda, Los Angeles ve Los Angeles gibi şehirlerde varlığını genişletmeyi planlıyor. Şirket, önümüzdeki üç yıl boyunca Pittsburgh, New York ve Boulder'daki tesislerinde yeni bir büyüme olacağını iddia ediyor. Apple CEO'su Tim Cook: “Apple, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlere yeni yatırımlar, işler ve fırsatlar getirmekten ve Austin halkı ile çeyrek yüzyıl ortaklığımızı önemli ölçüde derinleştirmekten gurur duyuyor.'' ifadelerini kullandı.





Şirket aynı zamanda yurt içi veri merkezlerine yatırım yapıyor ve önümüzdeki beş yıl içinde ABD genelinde veri merkezlerine yaklaşık 10 milyar dolar harcamayı planlıyor.

