Apple, 15 inç MacBook Pro'nun üretimini durdurdu

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde 16 inçlik yeni Macbook Pro modelinin tanıtımını yapmıştı. Bir önceki modele göre çok daha ince bir tasarıma sahip olan yeni Macbook Pro, Touch Bar ve Touch ID özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

15 İNÇ MACBOOK PRO ARTIK ÜRETİLMEYECEK

Apple, 16 inçlik yeni MacBook Pro'nun tanıtımını yaptıktan sonra, 15 inçlik modeli resmi sitesinden kaldırdı. Aslında aylar önce, şirketin artık 15 inçlik modeli üretmeyeceğine dair iddialar vardı. Apple'ın bu hamlesi, çıkan iddiaları da doğrulamış oldu.

16 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

16 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan MacBook Pro, 500 nit parlaklığa ve 3072×1920 piksel çözünürlüğe sahip. Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarında iddialı olduğu konulardan bir tanesi de donanım. 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan yeni MacBook Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde:

512 MB MacBook Pro:

2,6 Ghz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i7 işlemci (6 çekirdek)

16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5300M ekran kartı



512 GB SSD depolama

1 TB MacBook Pro:

2,3 GHz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i9 işlemci (8 çekirdek)



16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı



1 TB SSD depolama

MACBOOK PRO FİYATI

16 inçlik MacBook Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

512 GB depolama sürümü: 18 bin 299 TL

1 TB depolama sürümü: 21 bin 499 TL

MAKSİMUM ÖZELLİKLER 51 BİN LİRA

Apple, 'bana bu özellikler yetmez' diyen kullanıcılar için yükseltme seçenekleri de sunuyor. Ekran kartını, depolama alanını ve RAM kapasitesini en yüksek değerlere getirdiğinizde ise MacBook Pro'nun fiyatı 51 bin liranın üzerine çıkıyor.

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