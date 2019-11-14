Apple, 16 inçlik yeni MacBook Pro'yu duyurdu

ABD’li teknoloji devi Apple, 16 inçlik yeni Macbook Pro modelinin tanıtımını yaptı. Bir önceki modele göre çok daha ince bir tasarıma sahip olan yeni Macbook Pro, Touch Bar ve Touch ID özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

Gelin hep birlikte, yeni MacBook Pro modelinin neler sunduğuna ve Türkiye fiyatına daha yakından bakalım.





16 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

16 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan MacBook Pro, 500 nit parlaklığa ve 3072×1920 piksel çözünürlüğe sahip. Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarında iddialı olduğu konulardan bir tanesi de donanım. 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan yeni MacBook Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde:

512 MB MacBook Pro:

2,6 Ghz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i7 işlemci (6 çekirdek)

16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5300M ekran kartı



512 GB SSD depolama

1 TB MacBook Pro:

2,3 GHz hızında çalışan 9.nesil Intel Core i9 işlemci (8 çekirdek)



16 GB RAM

4 GB GDDR6 VRAM'li AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı



1 TB SSD depolama

96W USB-C şarj cihazı ve Dolby Atmos destekli 6 inç hoparlör ile birlikte gelen yeni MacBook Pro, kullanıcılara tek bir şarjla 11 saate kadar internette gezinme ve video izleme süresi sunuyor.

MACBOOK PRO FİYATI

16 inçlik MacBook Pro modellerinin ülkemizdeki satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

512 GB depolama sürümü: 18 bin 299 TL

1 TB depolama sürümü: 21 bin 499 TL

MAKSİMUM ÖZELLİKLER 51 BİN LİRA

Apple, 'bana bu özellikler yetmez' diyen kullanıcılar için yükseltme seçenekleri de sunuyor. Ekran kartını, depolama alanını ve RAM kapasitesini en yüksek değerlere getirdiğinizde ise MacBook Pro'nun fiyatı 51 bin liranın üzerine çıkıyor.

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