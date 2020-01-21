Apple, 200 milyon dolara yeni bir yapay zeka şirketi aldı

Günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri, dev şirketlerin en çok üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için irili ufaklı birçok girişimi bünyesine katıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, düşük güçlü makine öğrenme araçlarına odaklanan ABD merkezli bir girişim olan Xnor.ai'yi, 200 milyon dolara satın aldı. Anlaşma gereği şirket çalışanlarının tümü, Apple'ın ofisine taşınacak.

APPLE KÜÇÜK ŞİRKETLERİ BÜNYESİNE KATIYOR

Apple'ın bünyesine kattığı tek yapay zeka şirketi Xnor.ai değil. Eski Google mühendislerinin kurduğu makine öğrenimi girişim şirketi Laserlike’ı da geçtiğimiz yıl satın alan Apple, Siri sanal asistan gibi şirketin yapay zeka çalışmaları için önemli bir gelişme kaydetmişti.

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