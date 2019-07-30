Apple, 2021 yılına kadar kendi 5G modeminin hazır olmasını istedi

Apple'ın Qualcomm ile yaşadığı uzun süreli anlaşmazlıklar nedeniyle şirket, 5G destekli mobil modemler konusunda oldukça geride kaldı. Apple, bu süreçte her ne kadar Intel'in modemlerine yönelse de daha sonra Qualcomm ile barış sağlandı ve 5G'li modem üretme konusunda düğmeye basıldı.

APPLE 5G MODEM KONUSUNDA ACELE EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın, Intel'in modem üretim birimini 1 milyar dolara satın aldığından bahsetmiştik. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, satın aldığı birimden yeni 5G modemlerin planlandığından daha hızlı bir şekilde üretilmesini istedi.

Şimdiye kadar Apple'ın 2022 yılından sonra kendi 5G modemlerini üreteceği konuşuluyordu. Ancak yeni rapor, şirketin bu konuda oldukça hızlı davranmak istediğini gösteriyor.

QUALCOMM İLE 6 YILLIK ANLAŞMA

Aslında Apple ile Qualcomm arasında 6 yıllık bir sözleşme bulunduğundan şirketin kendi 5G modemlerini üretme konusunda acele etmesi gerekmiyor.

Apple, büyük ihtimalle hızlıca kendi 5G modemlerini üreterek bu modemlerin diğer Apple ürünlerinde ve ağlarında da kullanılmasını istiyor. Örneğin, bu modemler hücresel bağlantı içeren bazı iPad ve Apple Watch modellerinde kullanılabilir.

Apple'ın satın almadan önceki Intel modem birimi, 2020 yılına kadar 5G modem üretmek için çalışıyordu. Bu nedenle eski Intel ekibinin Apple ile birleşmesi sonucunda daha erken üretim de gerçekleşebilir.

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