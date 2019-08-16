taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5556
Euro
6.1701
Altın
1515.05
Borsa
96578.7
Gram Altın
270.351

Apple, 2023 yılına kadar 20 bin istihdam yaratacak

Apple, ABD'de 2023 yılına kadar 20 bin istihdam sağlayacağını açıkladı.

DHA | 16.08.2019 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple, sürekli olarak yeni bölümler açması ve şirketi büyütmesiyle ABD'de binlerce kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada Apple'ın doğrudan veya dolaylı olarak toplamda 2.4 milyon kişilik istihdam sağladığı vurgulanırken bu sayı öngörülenden yüzde 20 daha fazla.

apple

Açıklamada, ABD'de yaratılan istihdama ilişkin 2017'de yaptığı son tahminden bu yana doğrudan yarattığı istihdamın 80 binden 90 bine yükseldiği belirtildi.

Apple ürünlerindeki uygulamalarla ilişkili istihdam ise 2017'den bu yana 325 bin kişi artarak 1.9 milyon kişiye ulaştı.

Şirket, 2023 yılına kadar ise 20 bin kişiye daha istihdan sağlayacağını açıkladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

132
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

48
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

42
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

28
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

124
Nzonzi İstanbul'a geldi

Nzonzi İstanbul'a geldi

21
CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir