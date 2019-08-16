Apple, 2023 yılına kadar 20 bin istihdam yaratacak

Apple, sürekli olarak yeni bölümler açması ve şirketi büyütmesiyle ABD'de binlerce kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada Apple'ın doğrudan veya dolaylı olarak toplamda 2.4 milyon kişilik istihdam sağladığı vurgulanırken bu sayı öngörülenden yüzde 20 daha fazla.

Açıklamada, ABD'de yaratılan istihdama ilişkin 2017'de yaptığı son tahminden bu yana doğrudan yarattığı istihdamın 80 binden 90 bine yükseldiği belirtildi.

Apple ürünlerindeki uygulamalarla ilişkili istihdam ise 2017'den bu yana 325 bin kişi artarak 1.9 milyon kişiye ulaştı.

Şirket, 2023 yılına kadar ise 20 bin kişiye daha istihdan sağlayacağını açıkladı.

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