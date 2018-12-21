taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2702
Euro
6.0464
Altın
1259.21
Borsa
91854.08
Gram Altın
213.449

Apple, 360 derece bükülebilen ekran patenti aldı

Apple, önümüzdeki yıllarda 360 dereceli ekranları kullanabilir.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, 360 derece bükülebilen ekranı içeren yeni bir patent aldı. Ekranların ne için kullanıcılacağı henüz bilinmese de, sürekli sarılmış ekran olarak bilinen ekran tasarımı, akıllı telefonlar, tabletler veya bir iPod gibi çeşitli cihazlarda kullanılabilir.

apple

Samsung'un katlanabilir ekranlarına göre, sürekli olarak tek bir ekran oluşturacak Apple, daha çeşitli kulanım sunacak. Sürekli sarılabilen ekran, basit bir polimer film, şeffaf cam, şeffaf plastik ve şeffaf seramik olan diğer önerilen malzemelerden oluşacak.

apple

Bununla birlikte bu yeni ekran patenti, üçgen, dikdörtgen veya çift ekranlı olabilen çoklu bir yapıya da sahip olacak. Bu yeni tasarımın ne zaman karşımıza çıkacağı ise bilinmiyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

36
Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

36
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

37
Almanya: ABD Suriye'den çekilmemeli

Almanya: ABD Suriye'den çekilmemeli

46
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

39
Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar

7
Tartıştığı damadını öldürdü

Tartıştığı damadını öldürdü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir