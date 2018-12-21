Apple, 360 derece bükülebilen ekran patenti aldı

Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple, 360 derece bükülebilen ekranı içeren yeni bir patent aldı. Ekranların ne için kullanıcılacağı henüz bilinmese de, sürekli sarılmış ekran olarak bilinen ekran tasarımı, akıllı telefonlar, tabletler veya bir iPod gibi çeşitli cihazlarda kullanılabilir.

Samsung'un katlanabilir ekranlarına göre, sürekli olarak tek bir ekran oluşturacak Apple, daha çeşitli kulanım sunacak. Sürekli sarılabilen ekran, basit bir polimer film, şeffaf cam, şeffaf plastik ve şeffaf seramik olan diğer önerilen malzemelerden oluşacak.

Bununla birlikte bu yeni ekran patenti, üçgen, dikdörtgen veya çift ekranlı olabilen çoklu bir yapıya da sahip olacak. Bu yeni tasarımın ne zaman karşımıza çıkacağı ise bilinmiyor.



