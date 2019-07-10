Apple, 5G destekli katlanabilir bir iPad üzerinde çalışıyor

Bildiğiniz gibi birçok akıllı telefon üreticisi ilk 5G telefonlarını piyasaya sürerek bu teknolojiye öncülük etti. Ayrıca Samsung ve Huawei gibi şirketler de ilk katlanabilir telefonlarını tanıtarak yeni bir tasarıma ilk adımı attı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Apple ise yeni teknolojiler için oldukça sessiz bir tutum sergiliyor. Şirket, şimdiye kadar 5G destekli bir iPhone modeli tanıtmadığı gibi bu yıl tanıtılacak yeni iPhone modellerinde de 5G teknolojisinin yer alması beklenmiyor. Apple, ayrıca diğer rakiplerine kıyasla katlanabilir telefon pazarında da oldukça geride kaldı.

5G DESTEKLİ KATLANABİLİR BİR iPAD MODELİ GELEBİLİR

Londra merkezli küresel bilgi sağlayıcısı IHS Markit'in analisti Jeff Lin, Apple'ın katlanabilir bir iPad üzerinde sessizce çalıştığını iddia etti. Jeff Lin, yeni katlanabilir iPad modelinin açıldığında MacBook'lar gibi büyük bir ekrana sahip olacağını ve katlandığında iPad Mini modeli gibi küçüleceğini belirtti.

Analist, aynı zaman katlanabilir iPad modelinin, 5G desteğini de kullanıcılara sunacağını ifade etse de Apple 5G teknolojisin konusunda oldukça geride kaldı. Birçok hücresel operatörün farklı ülkelerde 5G test ağlarını başlatmasına rağmen Apple ise şu ana kadar hiçbir 5G destekli ürün tanıtımı yapmadı.

Bu yıl içinde üç farklı iPhone modeli tanıtmaya hazırlanan Apple, 5G destekli ilk iPhone modelini ise gelecek yıl kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Yukarıda bahsettiğimiz katlanabilir iPad modelinin ise ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor.

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