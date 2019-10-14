Apple, 5G modemlerini Türk mühendise emanet etti

Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürmesine sağmen, 5G destekli bir iPhone modeli henüz üretilmiş değil. Geçtiğimiz aylarda Intel'in modem birimini satın alan Apple, kendi 5G modemini üretmek için çalışmalarına hız vermişti. Ancak gelecek yıl satışa çıkacak 5G destekli iPhone modellerinde Qualcomm'un modemlerini kullanacak Apple, kendi modemlerini ise 2022 yılından itibaren iPhone'lara getirecek.

APPLE'IN 5G MODEMLERİ TÜRK MÜHENDİSE EMANET

Apple, daha önce hiç 5G modem üretmediğinden, üretim aşamasında birçok sorunla karşılaşacak. Şirket, söz konusu sorunları olabildiğince hızlı aşarak, 5G modemlerini beklenenden daha erken üretmek istiyor. 2017 yılına kadar Qualcomm bünyesinde çalışan ve daha sonra Apple'a transfer olan Türk mühendis Esin Terzioğlu, söz konusu 5G modem üretme sürecinin başındaki isim olacak.

Apple'ın yeni 5G modemlerinin ise 2022 yılında iPhone'lara gelmesi bekleniyor. Şirket, o zamana kadar Qualcomm'un 5G modemlerini kullanmaya devam edecek.

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