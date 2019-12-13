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Apple, 5G pazarı nedeniyle iPhone 11 Pro üretimini azaltabilir

Akıllı telefon pazarının 5G'ye kayması nedeniyle Apple'ın üretimi düşüreceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 14:42..
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Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang'a göre Apple; 5G akıllı telefonlara yönelik pazar değişmesinden dolayı, hem Aralık hem de Mart aylarında iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max üretimini kademeli olarak yüzde 25 oranında azaltabilir.

Zhang'ın bu tahmini, iPhone 11 serisinin oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığını söyleyen diğer birçok analistle çelişiyor.

iphone 11 pro

APPLE VE 5G DESTEĞİ

Bildiğiniz gibi Apple, bu yıl tanıttığı iPhone 11 modellerinde 5G bağlantısına yer vermemişti.  Analist Jun Zhang'a göre bu durum iPhone 11 satışlarını olumsuz etkileyebilir. Çünkü şu anda akıllı telefon piyasası, yavaş yavaş 5G'li telefonlara doğru kayıyor.

Qualcomm; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 5G destekli bir iPhone üretmek için Apple ile oldukça sıkı çalıştıklarını duyurmuştu. Bu nedenle gelecek yıl tanıtılacak iPhone modellerinde 5G bağlantısının olacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan Apple'ın en büyük pazarı konumundaki ABD'de, 5G kapsama alanında olan çok az bölge bulunuyor. Bu nedenle iPhone 11 satışlarında  herhangi bir azalma beklenmiyor.

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Apple, 5G pazarı nedeniyle iPhone 11 Pro üretimini azaltabilir

Apple, 5G pazarı nedeniyle iPhone 11 Pro üretimini azaltabilir

Apple, 5G pazarı nedeniyle iPhone 11 Pro üretimini azaltabilir

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