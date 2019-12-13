Apple, 5G pazarı nedeniyle iPhone 11 Pro üretimini azaltabilir

Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang'a göre Apple; 5G akıllı telefonlara yönelik pazar değişmesinden dolayı, hem Aralık hem de Mart aylarında iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max üretimini kademeli olarak yüzde 25 oranında azaltabilir.

Zhang'ın bu tahmini, iPhone 11 serisinin oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığını söyleyen diğer birçok analistle çelişiyor.

APPLE VE 5G DESTEĞİ

Bildiğiniz gibi Apple, bu yıl tanıttığı iPhone 11 modellerinde 5G bağlantısına yer vermemişti. Analist Jun Zhang'a göre bu durum iPhone 11 satışlarını olumsuz etkileyebilir. Çünkü şu anda akıllı telefon piyasası, yavaş yavaş 5G'li telefonlara doğru kayıyor.

Qualcomm; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 5G destekli bir iPhone üretmek için Apple ile oldukça sıkı çalıştıklarını duyurmuştu. Bu nedenle gelecek yıl tanıtılacak iPhone modellerinde 5G bağlantısının olacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan Apple'ın en büyük pazarı konumundaki ABD'de, 5G kapsama alanında olan çok az bölge bulunuyor. Bu nedenle iPhone 11 satışlarında herhangi bir azalma beklenmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.