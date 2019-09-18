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Apple, AB'nin çıkardığı vergi borcu kararına dava açtı

Apple'ın, 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararı hakkında açtığı davada, ilk duruşma yapıldı

AA | 18.09.2019 - 09:39..
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Son zamanlarda bazı teknoloji şirketleri, geriye dönük vergi borçları nedeniyle zor durumda kalabiliyor. AB komisyonu, yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın, geriye dönük 13 milyar euro vergi borcu olduğunu ortaya çıkardı. Apple'ın, söz konusu karara karşı açtığı davanın ilk duruşması gerçekleşti.

AB Komisyonu'nun geriye dönük çıkarttığı vergi borcuna ilişkin, Apple'ın başlattığı hukuki mücadele, AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gösteren Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'de yapılan ilk duruşmayla başladı.

Beş hakimin yer aldığı mahkemedeki ilk oturum, 2 gün boyunca devam edecek. Söz konusu davanın sonuçlanmasının ise birkaç ay sürmesi bekleniyor.

apple

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar euro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle suçlamıştı.

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