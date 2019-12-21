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Apple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladı

Apple, kendi açığını bulana 1 milyon dolara kadar para ödülü verecek.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 13:13..
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Geçtiğimiz aylarda ülkemizde bulunan bazı gençler, Apple’ın açığını bulmuş, ancak Apple tarafından teklif edilen para miktarını az bularak teklifi reddetmişti. Ancak Apple, yeni yayınladığı ödül programı ile herkesi açık bulmaya teşvik edecek.

10 FARKLI KATEGORİDE 1 MİLYON DOLARA KADAR ÖDÜL VAR

Apple’ın yayınladığı kategoriler ve açık bulunması halinde ödeyeceği para ödülleri şu şekilde:

iCloud:

  • Apple Sunucularındaki iCloud hesap verilerine yetkisiz erişim: 100 bin dolar

Fiziksel erişim yoluyla cihaz saldırısı:

  • Ekran kilidini açma: 100 bin dolar

  • Kullanıcı verilerine ulaşma: 250 bin dolar

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Yüklenen uygulamalara saldırı:

  • Hassas verilere izinsiz erişim: 100 bin dolar

  • Çekirdek kodu yürütme: 150 bin dolar

  • İşlemci saldırısı: 250 bin dolar

Kullanıcı etkileşimi ile ağ saldırısı:

  • Hassas verilere tek tıkla yetkisiz erişim: 150 bin dolar

  • Tek tıkla çekirdek kodu yürütme: 250 bin dolar

andorid

Kullanıcı etkileşimi olmadan ağ saldırısı:

  • Sıfır tıklama ile kernele ulaşma: 250 bin dolar

  • Hassas verilere izinsiz erişim: 500 bin dolar

  • Zorla çekirdek kodu yürütme ve çekirdeği aşma: 1 milyon dolar

PARA ÖDÜLÜ KAZANABİLMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Öncelikle yukarıdaki para ödüllerini almaya hak kazanabilmeniz için, standart olarak yapılandırılmış olan iOS, iPadOS, macOS, tvOS veya watchOS sürümlerini kullanan ve kullanıcılar için satışa sunulmuş cihazlarda açık bulmanız gerekiyor.

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Herhangi bir açık bulduktan sonra ise şunlara dikkat etmeniz gerekiyor:

  • Bulduğunuz açığı Apple’a bildiren ilk kişi olmalısınız.

  • Apple’ın verdiği kurallarla sorunu tanımlayıp şirkete ulaştırmalısınız.

  • Apple, söz konusu sorunu doğrulamadan ve size ulaşmadan, bulduğunuz açığı kimseyle paylaşmamalısınız.

Daha fazla detay için, Apple’ın bulunan açıklar ile ilgili başlattığı ödül programı sayfasına göz atabilirsiniz.

 

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Apple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladı

Apple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladı

Apple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladı

Apple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladı

Apple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladıApple, açık bulana vereceği para ödüllerini açıkladı

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