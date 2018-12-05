Apple AirPods, kablosuz şarja ne zaman kavuşacak?

Güvenilir Apple analizcisi Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamaya göre 2019 yılının başında, Apple kablosuz şarjı destekleyen bir AirPods yayınlayacak. Ayrıca AirPods'ların 2020 yılında yeni bir görünüme sahip olacağı da belirtiliyor.

AirPods'ların yeni yılda kablosuz şarj özelliğine kavuşması bekleniyor, fakat Apple, bu kulaklıkları kablosuz şarj edebilecek bir cihazdan henüz bahsetmiyor. Kuo ayrıca, bu kulaklıkların 2019 güncellemesinde iyileştirmeler olacağını ve şirketin daha yüksek satış rakamlarına ulaşabileceğini sözlerine ekledi.