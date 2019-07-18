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Apple, AirPods üretimini ilk defa Çin dışına taşıyacak

Apple, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle kablosuz kulaklık AirPods üretimini Vietnam'a taşımak için çalışmalara başladı.

DHA | 18.07.2019 - 10:06..
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ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret gerilimlerinin ardından birçok ABD'li firma üretimi Çin dışına çıkarmayı planlıyordu. Bu firmalardan biri de ürünlerinin önemli bir bölümünü Çin sınırları içerisinde üreten Apple olacak.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, Apple'ın Çin'deki üretiminin yüzde 15 ila 30 arasındaki bir kısmını Güneydoğu Asya’ya taşımayı planladığını aktarmıştık.

Apple, taşıma planlarına ilk adımını AirPods kablosuz kulaklıkların üretimiyle atacak. Şirketin, kablosuz kulaklığı Airpods’un üretimini, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle Vietnam’a taşıma çalışmalarına başladığı duyuruldu.

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ÜRETİM İLK DEFA ÇİN DIŞINA ÇIKACAK

Bu zamana kadar yalnızca Çin’de üretilen AirPods modelleri, bu yaz itibariyla Çin dışındaki Vietnam’da da üretilecek.

Apple, şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. Raporlara göre Samsung, Huawei, Sony ve Google'ın da kendi kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmesinin ardından, 2018 yılında 48 milyon çift olan kablosuz kulaklık sayısı, 2020 yılında 129 milyon çifte kadar yükselecek.

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