Apple, Amazon için 5 milyon dolarlık bağış yapacak

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Brezilya'nın Amazon ormanlarında çıkan yangın bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Söz konusu büyük yangının ardından birçok şirket açıklama yaparak Amazon ormanları için bağışta bulunacaklarını açıklamıştı. Bu şirketler arasına Apple da katıldı.

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,Apple’ın Amazon’daki orman yangınlarıyla mücadele etmek için bağış yapacağını açıkladı.

TIM COOK TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Apple CEO'su Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: “Dünya’nın en önemli ekosistemlerinden biri olan Amazon’nu ateşler ve tahribat içinde görmek tam anlamıyla yıkıcı bir şey. Apple, Amazon’un biyo-çeşitliliğini korumak ve Güney Amerika’nın paha biçilemez ormanlarını tekrardan canlandırmak hedefiyle bağışta bulunacaktır.”

5 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) verilerine göre, Cook yangınla mücadele eden yardım derneğine yaklaşık 5 milyon dolar değerinde 27 bin adet Apple hissesi bağışladı

Amazon’da yalnızca 2019 yılında 74 binden fazla yangın kayıtlara geçti. 2013’ten bu yana kayıt edilen yangın verileri, 2018’de rekor kıran 40 bin rakamının neredeyse iki katına ulaştı.

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